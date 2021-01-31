Участников несогласованной акции предупреждали о последствиях, но добровольно люди расходиться не стали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске заработали уличные камеры видеонаблюдения «Интерсвязи», которые компания отключила 31 января по предписанию полиции с 10:00 до 18:00 . Теперь жители города смогут увидеть, как прошел несогласованный митинг.

На пресечении проспекта Ленина с улицей Энгельса митингующие прорвали оцепление. Бежали, создавая угрозу безопасности дорожного движения, прямо про проезжей части между автомобилями и общественным транспортом.

Публикуем видеозапись с камер на улице Кирова — там где, проходили основные задержания митингующих.

В Челябинске на несанкционированном митинге, по данным на 17:50, задержали 128 человек, их них 16 — несовершеннолетние. Общее число участников акции оценить сложно, но пришедших к памятнику было не более 500, в пиковые моменты — тысяча или чуть больше. Такие цифры сообщила уполномоченный по правам человека в области Юлия Сударенко.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

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