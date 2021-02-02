Смягчили ограничения по COVID-19: на матчи «Трактора» пустят еще больше зрителей

Обязательный масочный режим в арене "Трактор" сохраняется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 февраля глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отмене некоторых запретов, принятых из-за распространения коронавируса. Видеообращение, записанное в арене «Трактор» губернатор опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Так со 2 февраля до 60 процентов увеличивается вместимость объектов, где проходят спортивные, культурные и иные массовые мероприятия.

Такие коронавирусные послаблений стали на руку многим болельщикам «Трактора». Прежде домашняя арена черно-белых, которая вмещает 7500 зрителей, могла заполняться только на 35 процентов (это порядка 2500 человек). После распоряжения главы региона ледовую арену «Трактор» смогут посещать уже почти на две тысячи болельщиков больше.

Так совпало, что ограничения совпали с пятиматчевой домашней серией «Трактора». 3, 5, 7 и 16 февраля черно-белые сыграют в Челябинске с «Нефтехимиком», «Амуром», ЦСКА и магнитогорским «Металлургом», соответственно.

При этом санитарные ограничения остаются прежними — на матчах все болельщики должны быть в средствах индивидуальной защиты, в защитных масках.

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