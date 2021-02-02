Во дворце спорта в Челябинске во время тренировки умер теннисист

Спасти мужчину медикам не удалось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия произошла во дворце спорта на улице Российской в Челябинске. 64-летнему любителю пинг-понга стало плохо на вечерней тренировке.

— Скорая приехала через восемь минут. Смерть наступила до прибытия медиков, — сообщили КП-Челябинск в городском управлении здравоохранения.

Мужчине провели сердечно-легочную реанимацию, но она не дала эффекта.

На прошлой неделе в челябинском МФЦ без сознания упала посетительница. Очевидцы пытались оказать ей первую помощь, но женщина все-таки умерла. Наш читатель Максим оказался одним из тех, кто пытался реанимировать пенсионерку до приезда медиков. О том, как это все происходило, он рассказал КП-Челябинск.

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