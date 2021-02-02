Власти Челябинской области хотят оспорить решение суда о незаконности изменения границ городского бора

Ирина Гехт прокомментировала решение суда
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга о незаконности изменения границ городского бора.
— Мы пока не видели решения суда, оно будет принято в течение 10 дней. В любом случае мы будем обжаловать эту позицию, поскольку считаем, что если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы, то это может быть сделано региональным законодательством, в том числе изменение границ. Режим участка, который отдан под строительство, мы не меняли, — сказала Ирина Гехт.
Власти не планируют отказываться от строительства детского хирургического корпуса. Замгубернатора пообещала, что конкурсные процедуры состоятся, но на время судебного разбирательства приостановят проектирование объекта.
— Регион получил шанс и возможность стать межрегиональным центром по развитию детского здравоохранения, — добавила Ирина Гехт. — Аналогичного хирургического корпуса нет ни в Тюмени, ни в Свердловской области, ни, тем более, в Кургане.
Вице-губернатор предложила прислушаться к большинству жителей Челябинской области, которые, по ее словам, выступают за строительство хирургического отделения. Необходимость размещения объекта в городском бору Ирина Гехт объяснила ориентацией на европейский опыт, где медицинские кластеры развиваются в одном месте.
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