Суд признал незаконным изменение границ городского бора Челябинска

Суд оставил без изменений свое решение и в другой его части: пойму реки Миасс и Монахи не присоединят. Решение ЗСО отменено полностью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 2 февраля, Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске. Информацию об этом КП-Челябинск сообщили в минэкологии региона.

— Ждем решение мотивировочной части, пока можем сказать только одно — бор лишился поймы реки Миасс и урочища Монахи, — сказали в ведомстве.

Однако власти еще могут оспорить решение суда.

Напомним, общественникам удалось через суд приостановить решение ЗСО. В декабре 2018 года депутаты в экстренном порядке одобрили изменение границ бора с выведением участка необходимого под строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Взамен присоединялись другие территории.

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