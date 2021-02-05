Из Челябинска разрешили перелеты в Казахстан и Киргизию

В международном терминале челябинского аэропорта продолжается ремонт
Фото: Андрей АБРАМОВ
Росавиация опубликовала очередной приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Авиакомпании Red Wings разрешили летать в Алма-Ату (Казахстан) дважды в неделю, «Северному ветру» — в Бишкек (Киргизия) с такой же частотой.
А вот на перелеты из Челябинска в Таджикистан добро не дали: «Алроса» планировала летать в город Худжанд, а Red Wings — Душанбе.
Будут ли выполняться рейсы?
— Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — объяснили в Росавиации.
Напомним, что сейчас в международном терминале челябинского аэропорта идет ремонт. Его обещают завершить весной. Возможно тогда и полетим. Ранее из южноуральской столицы разрешили перелеты в Египет.
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