Из Челябинска разрешили перелеты в Казахстан и Киргизию

В международном терминале челябинского аэропорта продолжается ремонт Фото: Андрей АБРАМОВ

Росавиация опубликовала очередной приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Авиакомпании Red Wings разрешили летать в Алма-Ату (Казахстан) дважды в неделю, «Северному ветру» — в Бишкек (Киргизия) с такой же частотой.

А вот на перелеты из Челябинска в Таджикистан добро не дали: «Алроса» планировала летать в город Худжанд, а Red Wings — Душанбе.

Будут ли выполняться рейсы?

— Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, — объяснили в Росавиации.

Напомним, что сейчас в международном терминале челябинского аэропорта идет ремонт. Его обещают завершить весной. Возможно тогда и полетим. Ранее из южноуральской столицы разрешили перелеты в Египет.

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