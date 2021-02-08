Суд оштрафовал водителя на Mercedes за экстремальный заезд в центре Челябинска

Водителю выписали 5 тысяч рублей за выезд на «встречку». Фото: кадр с видео

Участника ночного дрифта, водителя Mercedes, выскочившего на встречную полосу, оштрафовали на 5 тыс. Решение в отношении челябинца Александра Гребенщикова сегодня вынес суд.

Видео, размещенное в паблике Majorka.chel, вызвало бурную реакцию в Интернете. Тогда Александр объяснил, что пытался уйти от столкновения с другой машиной.

— Выезд на встречную полосу был сделан не специально, — рассказал Александр. — Я на время потерял управление и, когда рядом был Lexus, принял решение выехать на встречку, чтобы не столкнуться. ПДД нарушать не хотел.

Молодому человеку грозило лишение прав. Участники паблика считают наказание справедливым. Это пришлось сделать из-за стечения обстоятельств.

— Наше мнение такое, что решение максимально справедливое, так как у Александра это первое грубое нарушение, и по закону должен быть штраф, — прокомментировал Сергей.

Почему молодые люди вынуждены гонять по улицам города, — читайте в нашем материале. А в эту пятницу, в 13:00, участники паблика Majorka.chel, в том числе Александр Гребенщиков, выступят на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

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