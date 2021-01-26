«Лишат прав — пересядем на трамвай»: челябинские гонщики пожаловались, что им негде кататься по ночам, кроме города

Гонщики ответили на вопросы в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск»

Молодые люди, рассекающие по ночному Челябинску на спортивных автомобилях, в последнее время все чаще поднимают шумиху в социальных сетях. На прошлой неделе в своем паблике «Мажорка» они выложили очередной ролик, на котором покатались с бокалами в руках. Любители ночных гонок рассказали в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» о безопасном вождении, развеяли миф о «мажорах» и пожаловались на отсутствие трассы для катаний.

КРОМЕ ГОРОДА, НЕГДЕ ДРИФТИТЬ

Многих жителей возмущает не сам факт катания и дрифта, а выбранное место. Чаще всего гонщики появляются на улицах города, в самом центре Челябинска. Но парни уверяют, что делают это от безысходности — других мест нет.

— Нам предлагали площадку — автодром Трасса 74, но для нас она неинтересная, — поделились автомобилисты. — Во-первых, она маленькая, там гонять можно на «Жигулях», а наши машины гораздо мощнее, и трасса не подготовлена для таких гонок. В Копейске администрация города поступила максимально правильно, предоставила автомобилистам озеро для катаний.

На одном из видео «Мажорки» водитель выехал на встречную полосу, и этот кадр вызвал особую реакцию в обществе, дескать, это уже перебор, и нужно лишить гонщика прав. Сам Александр, находившийся за рулем, оправдывает себя тем, что пытался уйти от столкновения с другой машиной.

— Выезд на встречную полосу был сделан не специально, — рассказал Александр. — Я на время потерял управление и, когда рядом был Lexus, принял решение выехать на встречку, чтобы не столкнуться. ПДД нарушать не хотел.

Дрифтеры также добавили, что само видео было ускорено при монтаже, а реальная скорость автомобилей была в районе 25-30 км/ч. Несмотря на это, водителя уже хотят лишать прав, но он не унывает. Говорит, что будет ездить на трамвае, который, кстати, дороже «Мерседеса».

МЫ НЕ МАЖОРЫ, МЫ РАБОТАЕМ С ДЕТСТВА

Под роликами ребят можно увидеть много негативных комментариев, в которых зрители называют их «мажорами», «папенькиными сынками», и это только самые приличные варианты. Но гонщики заявляют, что купили автомобили на свои заработанные деньги, а их родители — самые простые небогатые люди. Дрифтеры рассказали, что сами работают с детства: кто-то с семи лет продавал клубнику, кто-то в 16 лет открыл салон красоты, а один даже считает себя первым человеком, завозившим в Челябинск модные наушники Monster Beats, и это он сделал в восьмом классе.

— Мы никакие не мажоры, название позаимствовали у московского паблика. В ближайшее время мы планируем устроить автопробег: собрать автолюбителей, создать список, что нужно детским домам, купить и развезти все это, — поделились планами парни. — А нам можно пожелать, чтобы у нас появилось место в городе, где мы можем проводить время и никому не мешать.

ТАКАЯ ЕЗДА — ПУГАЕТ

Профессиональный автомобилист, штурман ралли Ярослав Федоров считает, что езда этих парней представляет опасность для города и его жителей, и что погоня за лайками заставляет их творить безумные вещи.

— Меня в этой истории пугает несколько вещей, — рассказал Ярослав Федоров. — Первое — это действия ДПС, потому что ролик выглядит как показательное издевательство над сотрудниками. Это приводит ко второму пугающему моменту — безнаказанность и показуха. Современные реалии таковы, что людям важно, сколько у них лайков и просмотров, и они готовы ради этого на безумные вещи. Очевидно, что ездить так по городу — опасно. Далеко не всегда гражданский водитель готов к тому, чтобы так управлять автомобилем.

При этом спортсмен вспоминает себя в молодости и не скрывает, что тогда существовала такая же проблема. Однако Федоров убежден, что говорить об отсутствии мест для гонок — глупо, ведь сейчас есть много соревнований на льду. При этом никого из «Мажорки» он там не видел, поскольку «управлять автомобилем гораздо сложней, чем нажимать на кнопочки телефона».

Напомним, в ноябре «Мажорка» опубликовала ролик, на котором гонщики дрифтили в самом центре Челябинска. Позже водителя оштрафовали, а в январе они едва не разбили машину, стоявшую на парковке. Сейчас водителя Mercedes-Benz хотят лишить прав, документы уже поданы в суд.

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