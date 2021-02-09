В Челябинска устранили коммунальное ЧП, из-за которого без тепла остался 41 дом

Аварию устраняли с 4 утра. Фото: Мэрские новости/t.me
Ремонтные работы на теплотрассе в Советском районе Челябинска завершены. Об это сообщают в администрации города.
— Управляющая компания подключает дома и будет исполнять заявки жителей при наличии проблем по отдельным стоякам, — уточнили в мэрии. — Горячая линия УЖКХ — 263-21-21.
Напомним, сегодня в 4:00 на АМЗ произошла коммунальная авария, из-за которой без горячей воды и отопления остались 41 дом и девять социальных учреждений, включая садики и школу. К 10:30 16 домов подключили.
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