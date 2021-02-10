Ситуация с коронавирусом в Челябинской области постепенно улучшается Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 10 февраля 2020 года составило 47 929 случаев (+ 266 новых). На лечении остаются 7454 человека.

За прошедшие сутки выписаны 499 человек. Всего ковид победили 38 585 человек. Не удалось спасти еще 14 человек. Непосредственно от COVID-19 скончались девять, остальные — от других причин. Всего погибли 1 848 зараженных коронавирусом.

А между тем, на Южном Урале прививку от коронавируса сделали уже 35 тыс. человек. При этом половина из них уже получила второй компонент вакцины. На этой неделе ожидается еще порядка 27 тыс. доз.

Там временем в областном центре начали испытывать китайскую вакцину от COVID-19. Мы пообщались с одним из испытуемых и узнали у специалиста, чем отличаются отечественные препараты.

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