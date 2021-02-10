Минздрав проверил Верхнеуральскую больницу, в которой хотели уволиться врачи

Недочетов в ходе проверки не выявлено. Фото: Минздрав Челябинской области

Минздрав Челябинской области закончил проверку Верхнеуральской больницы, в которой из-за конфликта с главврачом хотели уволиться трое врачей хирургии. В этот же день туда выехал замминистра здравоохранения Евгений Ванин. Позже вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что главврач отстранена от работы.

— После изучения результатов проверки будет решено, как будет работать администрация больницы, — пояснили в минздраве. — Сейчас исполняет обязанности главврача заместитель по лечебной работе.

В минздраве добавили, что врачи хирургического отделения, которые планировали уволиться, продолжают работать.

— Во время личного разговора им было предложено забрать заявления на увольнение, — уточнили в ведомстве.

Никаких недочетов во время проверки выявлено не было.

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