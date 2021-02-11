Суд в 17-й раз отложил заседание по уголовному делу на топ-менеджеров ЧМК, допустивших слив стоков в реку Миасс

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Сегодня, 11 февраля, Металлургический районный суд Челябинска в 17 раз отложил заседание по уголовному делу в отношении работников Челябинского металлургического завода, по вине которых в реку Миасс были слиты опасные стоки.

— Заседание отложено по причине болезни одного из подсудимых, — сообщила КП-Челябинск пресс-секретарь Металлургического суда Наталья Белозер.

Судье материалы поступили 30 апреля 2020 году. Дважды были отложены предварительные слушания, 30 июня было назначено первое судебное заседание. Но 7 июля оно не состоялось, как и в последующие 16 раз. Причины переноса разные: неявка защитника, неявка свидетелей, болезнь судьи, болезнь защитника и подсудимых и «другие основания».

Уголовное дело в отношении начальника управления природоохранной деятельности, его зама и главного инженера ЧМК открыли еще в апреле 2020 года. По версии следствия, с октября 2017 по ноябрь 2018 года в реку Миасс попали сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил около 260 млн рублей. Как сообщала прокуратура ранее, в счет погашения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 20 млн рублей. Кроме того, ЧМК провел работы по устранению нарушений и уменьшению вреда для природы на 100 млн рублей.

Это первое экологическое дело, доведенное до уголовной ответственности. Как ранее писал КП-Челябинск, по загрязнению окружающей среды в адрес «Мечела» (ЧМК входит в группу) поступило несколько гражданских исков на сумму около полумиллиарда рублей. Часть из них удовлетворена, часть находится в производстве, часть — оспорена.

Так, 2 февраля Челябинский областной суд поддержал требования природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба в 142,6 млн рублей с ЧМК за применение неэффективных технологий очистки производственных стоков.

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