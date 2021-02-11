На космодроме Восточный запустят беспилотный трамвай, сделанный в Челябинской области

Больше никто не будет разговаривать с водителем во время движения, ведь водителя нет. Фото: t.me/rogozin_do

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал тестирование беспилотного трамвая производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, входящего в госкорпорацию. Вагон оснащен высокоточной автоматизированной системой управления и техническим зрением.

После испытаний, вагон будет колесить на космодроме Восточный.

— Там наш усть-катавский скоростной трамвай свяжет сквозь тайгу строящийся аэропорт, город Циолковский и технический комплекс космодрома, — написал Рогозин в своем Telegram.

Тем временем в Челябинске тестируют другую новую модель трамвая Усть-Катавского вагонзавода. Вагон низкопольный, с большими панорамными окнами, сиденьем с подогревом, климат-контролем и умными дверями. Но покупать такой в Челябинск не будут и вот почему. Первыми пассажирами нового трамвая стали замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, сотрудники «ЧелябГЭТ» и завода-изготовителя.

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