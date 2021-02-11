12-летняя челябинская школьница создает худи с изображением медиков из «красной зоны»

Фото: архив Сони Канишевой / ОКБ № 2

12-летняя школьница из Челябинска Соня Канишева, которая в июне прошлого года открыла бизнес по продаже худи, теперь делает принты с изображением медиков. Таким образом девочка хочет поблагодарить врачей «красной зоны» за их нелегкий труд. Одну из таких толстовок уже вручили врачу ОКБ № 2.

— Если будет спрос на эти принты, мы часть вырученных средств отправим в поддержку врачей «красной зоны», — написала Соня в Instagram.

Идея создавать одежду школьнице пришла в прошлом году. Через Инстаграм она начала продавать толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Капиталом для ее стартапа стало «путинское» пособие в 10 тысяч рублей, которое выдавали летом, чтобы поддержать семьи с детьми.

Подробную историю Сони читайте в нашем материале.

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