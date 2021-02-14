Вандалы разнесли новогоднюю светящуюся елку в одном из парков Челябинска

От красивого арт-объекта ничего не осталось. Фото: Совет депутатов Советского района/vk.com

В парке Колющенко вандалы испортили ледовый городок. Как сообщили в администрации Советского района, ночью компания хулиганов буквально разнесла арт-объект — парни срывали гирлянду и новогодние шары.

— Наши подрядчики уже все восстановили и исправили, а правоохранительные органы возбудили дело и устанавливают виновных, — уточнили в администрации Советского района.

Власти также добавили, что из-за резкого потепления окончательно закрывают ледовые городки поселках Новосинеглазово, Смолино, Федоровка, а так же в сквере Колющенко.

— Все световые арт-объекты демонтируются специалистами, затем они пройдут профилактику и будут помещены на ответ хранение до будущей зимы. Осенью мы планируем приобрести еще ряд подобных конструкций, чтобы расширить список мест их установки, в связи с чем ждем предложений по новым локациям от наших активных жителей, — сообщили в администрации.

На площади Революции тоже демонтированные ледяные скульптуры. Их заменили на световые фигуры. Их уже подключили, и люди могут устраивать фотосессии перед памятником Ленину.

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