Художники восстановили портрет Бориса Рыжего на фасаде дома в Челябинске

Поэту нарисовали черный пиджак вместо оранжевого Фото: Ринат Ребров

На фасаде дома № 149 по улице Свободы в Челябинске восстановили портрет Бориса Рыжего. Граффити существовало примерно полтора месяца, но потом его закрасили, поэтому художникам пришлось заново рисовать поэта. На этот раз его изобразили в черном пиджаке, оставив ярко-оранжевым лишь галстук.

Напомним, в августе прошлого года рабочие ремонтировали фасад дома и закрасили граффити. Они знали, что художники вернут портрет на место, поэтому оставили послание (орфография сохранена): «Пока не ресуйте портрет. Когда покрасим наресуете». Портрет Бориса Рыжего здесь появился не случайно — именно в доме № 149 по улице Свободы он жил с 1974 по 1980 год.

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