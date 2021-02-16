Новую дорогу в челябинском микрорайоне Чурилово оценили в 227 млн рублей

Работы на улице Конструктора Духова начнутся сразу после подписания договора с подрядчиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу на улице Конструктора Духова — от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Начальная цена контракта — 226 973 158,9 рублей.

Дорогу планируют построить к 20 августа 2022 года, работы начнутся с момента заключения договора. В документации указывается, что Конструктора Духова будет длиной в 1,2 километра, шириной — 7,5 метров. Два тротуара. Кроме того, будут построены семь остановок, новая ливневка. Средства на строительство выделены бюджетом Челябинска в рамках субсидий из областного бюджета.

Ранее власти города объявили конкурс на 100 млн рублей на строительство проспекта Героя России Евгения Родионова в ЖК «Ньютон». Прием заявок от подрядчиков завершится также 20 февраля.

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