На водителя трамвая, который сбил пассажира в Челябинске, завели дело

Женщина из-за наезда трамвая не пострадала
Фото: Андрей АБРАМОВ
Госавтоинспекция Челябинска возбудила административное дело в отношении 41-летнего водителя трамвая №18, который вчера в Ленинском районе сбил пешехода. Женщина 1964 года рождения травм не получила и от поездки в больницу отказалась.
— Водитель трамвая о происшествии в Госавтоинспекцию не сообщил и продолжил движение по маршруту, нарушив обязанности водителя, предусмотренные Правилами дорожного движения, — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Челябинску.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), проводится административное расследование.
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