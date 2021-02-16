На водителя трамвая, который сбил пассажира в Челябинске, завели дело

Женщина из-за наезда трамвая не пострадала Фото: Андрей АБРАМОВ

Госавтоинспекция Челябинска возбудила административное дело в отношении 41-летнего водителя трамвая №18, который вчера в Ленинском районе сбил пешехода. Женщина 1964 года рождения травм не получила и от поездки в больницу отказалась.

— Водитель трамвая о происшествии в Госавтоинспекцию не сообщил и продолжил движение по маршруту, нарушив обязанности водителя, предусмотренные Правилами дорожного движения, — сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Челябинску.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), проводится административное расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru