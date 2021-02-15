В Челябинске на пешеходном переходе трамвай сбил женщину

Фото: Агенство чрезвычайных новостей

Авария произошла сегодня в 11:04 на пересечении улиц Дзержинского и Машиностроителей. 41-летний мужчина ехал за рулем трамвая и не успел вовремя остановиться перед пешеходным переходом, по которому шла женщина. В результате вагон наехал на пешехода.

— Женщина 1964 года рождения получила травмы, — сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Челябинские трамваи все чаще становятся объектами обсуждения в обществе. На прошлой неделе разразился конфликт между кондуктором и контролерами, после того как последние проверяли билеты и якобы высадили из вагона школьников. Также недавно пассажир выходил из трамвая, но на полпути двери начали закрываться, и его нога оказалась зажата. Несмотря на это, водитель поехал вперед и протащил по земле мужчину, попавшего в ловушку.

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