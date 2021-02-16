Экс-мэра Миасса Геннадия Васькова отправили на исправительные работы вместо колонии

Геннадия Васькова отпустили из колонии раньше на 9 месяцев Фото: "КП" Архив

Бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову, осужденному на 3,5 года за взятку, заменили оставшийся срок на исправительные работы сроком 9 месяцев. Об этом КП-Челябинск сообщила пресс-секретарь Калининского районного суда Инна Фомичева.

— Сегодня, 16 февраля, в законную силу вступило постановление о замене осужденному Васькову неотбытой части наказания в виде лишения свободы на исправительные работы на срок 9 месяцев с удержанием 20% дохода в счет государства, — сообщила Инна Фомичева.

Напомним, в ноябре 2019 года Геннадия Васькова приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей за превышение полномочий и покушение на получение взятки при строительстве детсада.

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