Школьница-предприниматель из Челябинска подарила министру здравоохранения худи с врачом «красной зоны»

Креативными худи девочка хочет поблагодарить врачей «красной зоны» за их нелегкий труд. Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Соня Канишева известна тем, что открыла бизнес в 12 лет. Девочка создает худи со сменными принтами и продает их по всей стране. Недавно Соня пополнила коллекцию принтов изображениями медиков. Так школьница решила отблагодарить врачей за их труд.

Модный предмет одежды получил в подарок и министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Толстовку для него изготовили специально белоснежную, напоминающую медицинский халат. На ней изображен врач в защитном костюме.

— Худи очень теплое, если увлекаетесь спортом, Вам будет комфортно! Мы видим, сколько врачи делают и это наше «спасибо». Кстати, я сама думала идти в медицинский, в итоге поступила на биофак. Бабушка хочет, чтобы Соня пошла в медицину, — рассказала министру мама Сони.

Юрий Семенов поблагодарил гостей, вручил ответные презенты и отметил увлечение девочки.

— Соня, огромное спасибо за креатив, который ты придумала. В борьбе с ковидом работа медицинских сотрудников сейчас на виду. И, конечно, хорошенько подумай, если всерьез захочешь стать врачом. На мой взгляд, это самая благородная специальность, — сказал глава минздрава.

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Идея создавать одежду школьнице пришла в прошлом году. Через Инстаграм она начала продавать толстовки со съемными принтами, которые рисует сама. Капиталом для стартапа стало «путинское» пособие в 10 тысяч рублей, которое выдавали летом, чтобы поддержать семьи с детьми. Сейчас у Сони есть инвестор и небольшой интернет-магазин. Подробнее историю маленькой предпринимательницы можно прочитать здесь.

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