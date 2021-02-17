Вторая прививка от коронавируса в Челябинске: что делать, если пропустил

Лучше сделать прививку позже в течение месяца-полутора, чем раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Южноуральцы продолжают прививаться от коронавируса. И у некоторых возникают ситуации, когда повторную прививку через 21 день сделать не получается. Кто-то уехал в командировку, кто-то простудился. Что делать в таких случаях? На этот вопрос на брифинге по коронавирусу ответила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Раньше ее точно не рекомендуется ставить. А позже можно. У меня была, если честно, аналогичная ситуация. Я ставила летом в Москве, и у меня не было возможности через 21 день привиться. Повторную я поставила через три месяца. И у меня достаточно высокие титры антител. Поэтому ничего страшного, если человек улетел в командировку и поставит прививку чуть позже. Но раньше точно не стоит, — объяснила первый замгубернатора.

По ее словам, допустимым считается промежуток между прививками в месяц-полтора.

На брифинге Ирина Гехт также рассказала, сколько южноуральцев уже вакцинировались от COVID-19. В числе привитых и журналисты КП-Челябинск, их впечатления о вакцинации читайте в материале.

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