Солдатам необъявленной войны: воины-интернационалисты встретились с Андреем Барышевым

15 февраля у памятника с таким необычным названием уже второе десятилетие подряд собираются воины-интернационалисты: кто служил в Афганистане, прошел Чечню и другие «горячие точки». И каждый раз они приглашают на свой митинг депутата Госдумы Андрея Барышева — человека, благодаря которому в Металлургическом районе появился этот мемориал.

В 2009 году Андрей Барышев первым откликнулся на идею «афганцев» сделать в районе памятное место, где могли бы собираться ветераны — участники боевых действий. Тогда было много споров с названием памятника — местные чиновники противились и никак не хотели согласовывать фразу «Солдатам необъявленной войны», которая высечена на гранитной плите. Но идею и проект мемориала удалось отстоять и теперь сквер «Юбилейный», где установлен памятник, является местом притяжения не только для районных ветеранов, но и для всех челябинцев, которые проходили службу за пределами Родины.

Традиционным стали не только митинги по случаю ввода и вывода войск из Афганистана, но и награждение «афганцев» благодарственными письмами от Андрея Барышева. Их он вручает ветеранам каждый год в торжественной обстановке.

Еще одна добрая традиция — праздничный стол в Центральном клубе, который организует депутат для участников мероприятия. В теплой домашней обстановке солдаты вспоминают свою службу, погибших товарищей, делятся наболевшим, обсуждают насущные проблемы. Обязательный «атрибут» таких встреч — пироги от мамы Томы — так называют ветераны Тамару Дергалеву, мать воина-интернационалиста Виталия Дергалева, который погиб в Афганистане, подорвавшись на мине.

На этот раз не обошлось без наказов от избирателей, которые депутату озвучили афганцы во время встречи. Они связаны, в основном, с несовершенством законодательства в плане предоставления льгот участникам боевых действий. Андрей Барышев пообещал разобраться и подготовить соответствующие поправки в закон.