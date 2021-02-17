Минкульт объяснил, куда делись 16 млн рублей на ремонт театра оперы в Челябинске

Фото: chelopera.livejournal.com

После того, как прокурорская проверка установила, что при реставрации театра оперы в Челябинске был использован более дешевый материал, минкульт региона решил дать комментарий по возникшей ситуации. Глава ведомства Алексей Бетехтин объяснил, что в природе не осталось материала, который использовался изначально при облицовке здания.

— У нас все процедуры были проведены по закону. Работы велись под контролем заказчика, технадзора, авторского надзора. Изначально гранит, который использовался в облицовке оперного театра был доставлен из Шершневского карьера. Сегодня этого месторождения уже не существует, тогда было принято решение использовать для облицовки Дымовский гранит. Однако в процессе работ выяснилось, что он имеет другой оттенок. Чтобы сохранить внешний облик исторического здания было решено использовать гранит с Малышевского месторождения. Решение о замене гранита принимал авторский надзор. Вопрос согласован с Комитетом по охране культурного наследия. Подрядчик предоставил контракт, по которому стоимость оставалась на прежней. В паспорте качества указано, что заявленный гранит 1 категории, соответствует параметрам и может использоваться для облицовки. Все соответствующие документы были предоставлены в ГКУ и ОБЭП. Со своей стороны, министерство культуры готово оказать всяческое содействие правоохранительным органам, — рассказал министр культуры Челябинской области.

Напомним, театр оперы и балета реставрируется за счет средств, выделенных на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Во время проверки прокуратура выявила недостачу в размере 16 млн рублей. Ведомство установило, что подрядчик при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец использовал более дешевый материал, который не предусматривался условиям контракта.

Кстати, это не единственный скандал, связанный с театром оперы. Весной прошлого года было обнаружено хищение 920 тыс. рублей. За бюджетные деньги построили пристройку. Объект сдали, однако во время проверки выяснилось, что в здании множество недоделок, а внутрь не завезли мебель. Тогда также было возбуждено уголовное дело.

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