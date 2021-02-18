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Здоровье

У 15 жителей Челябинской области заподозрили рак при обследовании родинок

Раннее выявление меланомы поможет спасти людям жизнь
Валентина ВАГАНОВА
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Всего врачи осмотрели за 10 дней 845 пациентов.

Всего врачи осмотрели за 10 дней 845 пациентов.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области подвели итоги 10-дневной бесплатной акции по проверке родинок. Она проходила в Челябинске, Златоусте и Троицке в начале февраля. Всего врачи осмотрели 845 пациентов. Из них у 15 заподозрили меланому.

— Благодаря акции, обследование прошло большое количество пациентов. Граждан с подозрением на меланому мы тут же направили к профильным специалистам, онкологам. Безусловно, сохранение здоровья и даже жизни при выявлении диагноза на ранней стадии — увеличивается. Поэтому мы призываем заботиться о своем здоровье», — рассказал главный врач Челябинского областного клинического диспансера Олег Зиганшин.

Напомним, в этом году на акцию был большой спрос. В колл-центре Челябинского областного кожно-венерологического диспансера, где проходил осмотр, буквально разрывались телефоны, специалисты еле успевали принять все заявки. Обследование прошла и журналист КП-Челябинск, ее впечатления читайте в материале.

Если вы не успели проверить родинки во время акции, не переживайте. Сделать это можно в плановом режиме в областном кожно-венерологическом диспансере.

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