В мэрии Челябинска официально прокомментировали задержание Олега Извекова

На должность заместителя мэра по экономике Извеков был назначен в феврале прошлого года. Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска дала официальный комментарий по поводу задержания заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова.

— Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании, — заявил начальник Управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

О задержании Извекова стало известно 18 февраля. Напомним, на должность заместителя мэра по экономике он был назначен в феврале прошлого года.

Извеков продвигает концепцию «Умного города» в Челябинске и отвечает за городские инвестпроекты. А недавно он оправдывался за убыточность ярмарки на площади Революции.

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