Вице-мэра Челябинска задержали за получение взятки в крупном размере

Олег Извеков отвечал за экономическое развитие города. Фото: Наталья Горюнова

В отношении вице-мэра Челябинска Олега Извекова возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СК по Челябинской области.

— По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В мэрии Извеков отвечал за вопросы экономического развития города и инвестиции.

Сейчас замглавы задержан. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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