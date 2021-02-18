Вице-мэра Челябинска задержали за получение взятки в крупном размере

Олег Извеков отвечал за экономическое развитие города.
Фото: Наталья Горюнова
В отношении вице-мэра Челябинска Олега Извекова возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СК по Челябинской области.
— По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
В мэрии Извеков отвечал за вопросы экономического развития города и инвестиции.
Сейчас замглавы задержан. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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