Как «Ньютон», только дешевле: на северо-западе Челябинска построят новый жилой комплекс

Сдать дома обещают в конце 2022 года. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

На северо-западе Челябинска, рядом «Ньютоном», появится жилой комплекс под названием «Олимп». О новом объекте рассказали на презентации новостроек города в ГП «Компаньон».

Планируется, что во дворе будет зона отдыха, а парковка — за периметром. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

«Олимп» будет представлять собой три 18-этажных высотки. Дома панельные с монолитным основанием. Первый этаж коммерческий, второй — технический. Срок сдачи ставят на четвертый квартал 2022 года. Судя по фотоотчету на сайте застройщика, уже ведется строительство первого этажа.

Фотоотчет за текущий месяц с сайта застройщика СЗ «Строитель 74»

Обещают, что цены будет ниже, чем в соседнем «Ньютоне», хотя концепция похожая.

Расположение будущего жилого комплекса. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

Между тем, у челябинских застройщиков амбициозные планы по застройке. Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, под Кременкулем планируется построить дома на воде. Посмотреть эскизы можно по ссылке.

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