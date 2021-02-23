Более 5000 человек лечатся от ковида в настоящее время
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 февраля 2021 года составило 51 116 случаев. К сегодняшнему дню диагноз подтвержден еще у 221 человека, среди них двое школьников.
— За прошедшие сутки выписаны 245 человек. Всего 43 580 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, — рассказали в минздраве Челябинской области.
На лечении остаются 5492 человека.
За прошедшие сутки скончались 10 зараженных. У половины из них ковид был сопутствующим.
Праздничный день посвятите своему здоровью и проверьтесь на ковид. Сдать бесплатный ПЦР-тест можно в торговых центрах. Список адресов и график работы — по ссылке.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в нашем регионе — в нашем материале.
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