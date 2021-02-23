В центре Челябинска водитель маршрутки подрался с пассажиром

Инцидент произошел в районе остановки «Уральские пельмени» Фото: кадр с видео

В праздник 23 февраля водитель маршрутки и пассажир №10 (ПКиО им. Гагарина — ЧМК) решили выяснить отношения с помощью крепких слов и кулаков. По словам очевидцев, всю дорогу водитель громко разговаривал по телефону. Мужчина, сидевший ближе к выходу, сделал ему замечание.

— После этого началась словесная перепалка, водитель предложил ему выйти и грубой форме сказал, чтобы ему не делали замечаний. В момент конфликта другие пассажиры начали их разнимать уже на улице, — рассказала КП-Челябинск пассажирка маршрутки Ирина.

Пассажир дальше не поехал. Водитель пообещал, что вернется, и они все решат по-мужски.

Словесные перепалки все чаще перерастают в конфликты. Так, в Магнитогорске пассажиров — супружескую пару с ребенком — возмутило, что водитель ездил кругами. Сам таксист заявил, что едет, как показывает навигатор. Конфликт закончился тем, что таксист распылил в пассажира газовый баллончик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru