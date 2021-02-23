Анвар Гатиятулин посчитал, что игроки не восстановились после выездной серии. Фото ХК "Трактор".

После сегодняшнего проигранного матча с «Сибирью» главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отметил, что команде после непростой выездной серии в Москву и Минск не хватило свежести.

— Команда долго добиралась из Минска в Челябинск. Не успели восстановиться. Это было видно уже по первому периоду. Не хватило движения. Тем не менее, все ребята выкладывались, старались. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Готовимся к следующей игре, — сказал на послематчевой пресс-конференции Анвар Гатиятулин.

До конца регулярного чемпионата «Трактору» осталось провести два матча: 25 февраля в Челябинске с нижегородским «Торпедо», 27-го в Магнитогорске с «Металлургом».

Напомним, «Трактор» уже обеспечил себе выход в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

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