Отмена занятий в школах Челябинска 24 февраля 2021 года: кому не надо идти в уроки

В Челябинске сильный ветер и мороз Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за морозов и сильного ветра, которые не прекращаются уже почти сутки, отменены занятия в школах Челябинска 24 февраля 2021 года. Рассказываем, кому не надо идти в школу.

— Отменяются занятия в школах с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Сегодня ночью температура воздуха опустилась до -28..-30 градусов. А днем, по данным синоптиков челябинского гидрометцентра, столбики термометров покажут -21..-23 градусов. Будет Облачно с прояснением, снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северный 12-17 м/с, местами порывы до 21.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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