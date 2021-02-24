В аэропорту Челябинска задержаны все утренние рейсы

Пассажирам приходится ждать вылета несколько часов
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из-за штормового ветра утром в среду, 24 февраля, в Челябинске задержали все утренние рейсы. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Рейс «Победы» из Санкт-Петербурга и обратно и вовсе отменен. Другой рейс лоукостера из Москвы приземлился в Екатеринбурге и ждет возможности прибыть в Челябинск.
Многие самолеты просто не могут приземлиться в Челябинске. Скрин: cekport.ru
В Уфе приземлились рейсы из Ростова-на-Дону и Санкт-Петеберурга авиакомпаний «Азимут» и «Россия».
Еще с вечера не может вылететь самолет S7 на Москву — вместо 21:30 вчерашнего дня, он вылетит в 9:00, но и то это время примерное.
Уже больше сутки в Челябинской области бушует непогода. Мы собираем всю информацию о ситуации в регионе в нашей онлайн-трансляции.
Вылеты из Челябинска начали задерживать еще вчера. Скрин: cekport.ru
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