В мэрии Челябинска посоветовали не ждать трамваев

Трамваи не вышли на линию. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сегодня, 24 февраля, из-за непогоды трамваи не вышли на линию. Как сообщили в администрации города, рельсы заметены, а очистка помогает ненадолго.

— Просьба не ждать трамваев, пользоваться иными видами транспорта, — добавили в мэрии.

Чиновники пообещали запустить этот вид транспорта, как только уляжется метель.

При этом троллейбусы тоже ходят с перебоями, а такси задрали цены в три раза. Как Челябинск и Челябинская область переживает непогоду 24 февраля мы рассказываем в режиме онлайн.

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