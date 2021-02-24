Пассажиры вынуждены переживать непогоду на других станциях
Фото: Николай ХИЖНЯК
Из-за сильного снегопада и метели на железной дороге задержано семь поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Задерживаются поезда:
— №14 Москва — Челябинск задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, отправился из Чебаркуля в 08:31 по местному времени;
— №392 сообщением Москва — Челябинск задержан на станции Шершни более 30 минут;
— №346 сообщением Адлер — Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут;
— №6515 сообщением Карталы — Магнитогорск отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты (в 06:55) и в данное время задержан более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы — Начальное;
— №6006 сообщением Миасс — Челябинск задержан около получаса на перегоне Шершни — Челябинск;
— №6005 сообщением Челябинск — Миасс задержан на станции Полетаево более 20 минут;
— № 6804 сообщением Еманжелинск — Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.
Время задержки может быть увеличено.
— В связи с возможными сбоями в движении поездов просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях, — предупреждают на ЮУЖД.
Информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», также по телефону горячей линии 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный.
Между тем в аэропорту задержаны все утренние рейсы. О том, что происходит в регионе прямой сейчас, — в нашей онлайн-трансляции.
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