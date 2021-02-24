В аэропорту Челябинска задержали дневные и вечерние рейсы

Пассажирам придется ждать вылета несколько часов
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинском аэропорту продолжают задерживать рейсы. Суда по онлайн-табло аэропорта, часть самолетов все же смогли сесть. Задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Сочи и Красноярска.
Борты, которые утром отправили в Екатеринбург, до сих пор находятся там. «Победа» отменила вечерний рейс из Москвы.
Как объясняют сотрудники аэропорта, при ветре с порывами до 25 м/с просто невозможно ни взлететь, ни приземлиться.
Между тем, из-за метели сегодня опоздали несколько пассажирских поездов. Им пришлось ждать, пока расчистят пути.
Половина табло вылета — желтое. Скрин: cekport.ru
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