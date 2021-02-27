Дедушка упал с эскалатора и разбил голову в МФЦ Челябинска

Фото: читатель КП

Сегодня утром в МФЦ на улице Труда в Челябинске пожилой посетитель упал с эскалатора. Дедушка спускался со второго этажа на первый, и в один момент упал, ударившись головой.

— У него в руке была тросточка, дедушка говорит, что не удержался поскользнулся, — передает корреспондент КП-Челябинск, которая оказалась на месте событий. — Он был с родственниками, они сейчас с ним.

После инцидента мужчине начали оказывать первую помощь — из головы шла кровь. Судя по всему, скорую помощь вызывать не стали, дедушка затем пошел дальше по своим делам.

Напомним, недавно в этом в МФЦ произошла трагедия — пожилой женщине неожиданно стало плохо и она упала без сознания. Люди принялись приводить ее в чувства, но это не помогло и посетительница умерла до приезда скорой помощи.

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