После аварии с пассажирским автобусом в Челябинске госпитализировали двух человек

Фото: скрин в видео "Регион 74" / vk.com

Сегодня на Троицком тракте в Челябинске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который вылетел в овраг. После аварии госпитализировали двух человек. В Горздраве рассказали о пострадавших, которых доставили в медицинские учреждения.

По данным медиков, сильно пострадала 39-летняя пассажирка автобуса — ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, она находится в создании. Также пострадал водитель легковушки — 37-летнему мужчине в глаз попало инородное дело, его доставили в ОКБ № 3.

— Еще пять человек осмотрены медиками на месте, это два водителя (автобуса и трактора) и три пассажира автобуса. У всех ушибы, отказ от госпитализации, — добавили в Горздраве.

Напомним, авария произошла сегодня утром на Троицком тракте. По данным ГИБДД, легковушка столкнулась с трактором, а после этого трактор въехал в автобус, который, в свою очередь, от удара вылетел в кювет.

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