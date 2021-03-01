Компания, выигравшая конкурс на строительство дороги в Чурилово, скинула цену на 35 млн рублей

На строительство Конструктора Духова запланировали полтора года Фото: Архив "КП"

Строить улицу Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово будет ООО «Арсак». Компания выиграла торги, сбив цену до 192,8 млн рублей. Информация об этом размещена на Едином портале госзакупок.

Улицу Конструктора Духова (от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда) планируют построить к 20 августа 2022 года. В конкурсной документации указывается, что улица будет длиной 1,2 км, шириной — 7,5 м. Предусмотрены два тротуара, семь остановок, новая ливневка. Деньги на дорогу выделил городской бюджет в рамках субсидий из областного бюджета.

Начальной ценой контракта была сумма в 226 973 158,9 рублей. Участникам тендера удалось сбить ее до 191 792 318,79 рублей.

Победителем стала компания «Арсак», предложившая наименьшую цену. В торгах в том числе участвовала компания «Дорстройгрупп», выигравшая тендер на строительство проспекта Героя России Евгения Родионова.

«Арсак», судя по информации на сайте компании, работает в Челябинске и области с 2014 года. В своих проектам предприятие указывает строительство дорог в Троицке, Увельском, Пласте, Варламово, в областном центре указан проект L-town.

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