Компания депутата Заксобрания построит новый проспект на Северо-Западе Челябинска

Новый проспект обещают построить к осени Фото: "КП" Архив

До конца октября в Челябинске должны построить проспект Героя России Евгения Родионова, который давно просили жители микрорайона «Ньютон». Сегодня, 25 февраля, стало известно, кто выиграл контракт на масштабную стройку.

По проекту дорогу сделают от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. Проезжая часть будет шириной в 12,5 метров, а тротуары — по 3 метра. Торги объявили 29 января, начальная цена контракта 101,7 млн рублей. В торгах участвовало шесть компаний, в том числе известная в городе фирма «Строймеханизация». Победителем объявили компанию «Дорстройгрупп», которая предложила наименьшую стоимость работ — 91,5 млн.

По данным «Руспрофиля», директором «Дорстройгрупп» является депутат Законодательного собрания Челябинской области Арман Аракелян с сентября 2020 года. Он же является заместителем председателя Комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ.

В ближайшее время станет известен подрядчик, который займется строительством дороги на Конструктора Духова в микрорайоне Чурилово. Ее планируют построить к августу этого года, начальная цена контракта — 227 млн рублей. Средства на строительство выделены бюджетом Челябинска в рамках субсидий из областного бюджета.

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