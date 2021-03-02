В Челябинске будут строить, ремонтировать и освещать дороги Фото: Архив "КП"

Челябинской области выделили 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, 581,3 млн рублей пойдет на реализацию капиталоемких мероприятий, а еще 836 млн рублей — на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети.

В региональном миндортрансе сообщили, что в этом году в рамках нацпроекта в Челябинске планируется закончить строительство ул. Татищева от ул. Петра Сумина до ул. Петра Столыпина и ул. Татищева от ул. Петра Сумина до Комсомольского проспекта. Кроме того, планируется строительство ул. Конструктора Духова от ул. Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Подрядчик уже выбран. Сумма контракта — 192,8 млн рублей.

Построят также улицу Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетской Набережной.

Запланирован ремонт: улиц Черкасской; Салтыкова (от ул. Блюхера до ул. Профинтерна); ул. Каслинская (от ул. Братьев Кашириных до ул. Новомеханической), Куйбышева, Университетской Набережной (от ул. Чичерина до ул. Молодогвардейцев и от ул. Северо-Крымской до ул. Косарева); Комсомольского пр. (от ул. Чайковского до ул. Чичерина).

В планах обустроить освещение на дороге в Новосинеглазово от Троицкого тракта до Челябинской и на улице Мраморной (от Морской до кольца в аэропорт).

— В настоящее время завершаются конкурентные процедуры по заключению контрактов, — уточнили в миндортрансе.

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