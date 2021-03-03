«Резать — плохая примета»: спасатели помогли снять обручальное кольцо жительнице Челябинской области

31-летней жительнице Миасса понадобилась помощь спасателей, чтобы снять обручальное кольцо. Все началось с того, что у женщины заболел мизинец — вроде не травмировала, а дискомфорт был.

Она обратилась в травмпункт. Там заявили: «Будем делать рентген, снимайте все кольца». И тут оказалась, что обручальное кольцо не снимается из-за опухшего пальца.

— Вместе с мужем женщина приехала к спасателям. Резать обручальное кольцо — плохая примета. Опухоль была небольшая, палец не посинел. Сотрудники миасского поисково-спасательного отряда взяли пакет со снегом, чтобы охладить руку. Затем с помощью нитки и масла сняли колечко, — рассказала пресс-секретарь Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Женщина была очень рада, что все обошлось. Но вернуться в травмпункт все же пришлось, ведь только врачи смогут разобраться, из-за чего болит мизинец.

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