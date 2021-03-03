Челябинцы могут без комиссии оплатить электроэнергию, отопление и ГВС в Сбербанке

Челябинцы теперь могут без комиссии любым удобным способом оплачивать в Сбербанке единую квитанцию АО «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт» за отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение.

Совершить оплату за услуги ЖКХ можно с помощью сервиса Сбербанк Онлайн через интернет. В разделе «Платежи» необходимо выбрать категорию «Дом», затем вид услуги и название поставщика, и в появившемся окне указать свой лицевой счет. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн достаточно отсканировать специальный код на квитанции. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты и сумму для оплаты.

Для регулярной оплаты также удобно подключить услугу «Автоплатеж ЖКХ», и тогда со счета карты платеж будет каждый месяц перечисляться автоматически. Тем, кто предпочитает оплачивать очно, — доступна широкая сеть офисов и банкоматов Сбербанка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Для оплаты коммунальных услуг теперь не надо стоять в очереди и платить комиссию. Все необходимые операции можно совершить через интернет — быстро и без дополнительных затрат. Это удобный способ и для того, чтобы внести плату за пожилых родственников. Всего несколько кликов — и вопрос решен. А если вы предпочитаете рассчитываться по квитанциям в офисах, это возможность по-прежнему доступна, и комиссию платить тоже не придется.

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