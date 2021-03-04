В Челябинске может пройти форум женщин-ученых стран ШОС и БРИКС

В резиденцию губернатора пригласили женщин-ученых. Фото: Людмила Ковалева.

Три тысячи женщин занимаются наукой в Челябинской области — такие цифры обнародовал Росстат. В отличие от стран Европы, где в научном развитии математики, физики, химии не более 30 % ученых — женщин, в России в целом и в Челябинской области — от 44 %. Наши женщины успешно работают и в других сферах фундаментальной науки — медицине, юриспруденции, социологии, в агронауке.

2021 год в стране объявлен президентом Владимиром Путиным Годом науки и технологий. Потому встреча с женщинами-учеными накануне 8 Марта в резиденции губернатора будто открывает чреду мероприятий Года науки на Южном Урале.

— Наука включает в себя и вопросы образования, и вопросы воспитания, и экономики и всех сфер жизни региона. Это интегральная история, которая позволяет объединять вокруг себя много важных и серьезных направлений. Вопросам науки и образования мы уделяем и будем уделять очень много внимания. Ведь это — вопрос будущего нашего региона, — сказал губернатор.

Алексей Текслер сообщил, что от руководства регионов стан-участниц ШОС и БРИКС поступило предложение провести в Челябинске форум женщин-ученых международных организаций. Эту тему глава региона вынес на обсуждение научного сообщества: пусть дамы решат, принимать или нет это предложение.

Во время встречи ученые, представительницы разных поколений, презентовали губернатору свои научные разработки. Глава области пообещал поддержку самым важным для Южного Урала проектам.

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