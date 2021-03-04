В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП со скорой, где погибла пациентка

Виновнику аварии грозит до пять лет лишения свободы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла накануне, 3 марта, на трассе в Кизильском районе. У внедорожника оторвался прицеп и разбил встречную машину скорой. В медицинской машине ехали шесть человек — 57-летняя пациентка погибла. В полиции возбудили уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пока дело возбуждено по факту ДТП, обвинение не предъявлено, устанавливаются все обстоятельства происшествия, идет расследование, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По этой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Прицеп оторвался у машины 27-летнего местного фермера. КП-Челябинск попыталась связаться с ним, но он отказывается общаться с журналистами. Напомним, в аварии пострадали также водитель скорой и еще двое пожилых пассажиров, они получили ушибы.

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