В Челябинске будут судить племянника застройщика Сребрянского за обман дольщиков

Сам Сребрянский находится под следствием. Фото: Анастасия Осипова

В Калининский районный суд Челябинска направлено дело учредителя СК «Радуга» Юрия Стеканова. Он племянник скандально известного предпринимателя Александра Сребрянского — руководителя девяти организаций, которые строили 29 домов в Челябинске и Копейске. Однако в итоге 2702 дольщика остались без денег и без квартир, ущерб составил 3,8 млрд рублей.

Стеканова обвиняют в пособничестве в мошенничестве.

— При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Самого Сребрянского обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело на него выделено в отдельное производство, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сам Сребрянский находится под следствием, у него мера пресечения — запрет определенных действий.

— В ходе предварительного расследования допрошено свыше 1,5 тысяч потерпевших и более 200 свидетелей, назначено 26 судебных экспертиз, произведено более 30 обысков. Объем уголовного дела составил более 300 томов, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных им организаций наложен арест на сумму 380 миллионов рублей.

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