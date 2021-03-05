В Челябинской области в результате взрыва на заводе погиб отец шестерых детей

На месте работают сотрудники МЧС. Фото: администрация Златоуста

Погибший в результате взрыва на заводе Златоусте в одиночку воспитывал шестерых детей. Жены у погибшего нет. Об этом КП-Челябинск сообщил советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов.

— У погибшего, по предварительной информации, на иждивении шестеро детей, — рассказал Алексей Коновалов. — Глава Златоуста Максим Пекарский держит ситуацию на контроле, он распорядился оказать семье помощь и планирует выехать на место ЧП.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация газового баллона. На место выехали все спецслужбы. По предварительным данным, погиб отец-одиночка, еще один пострадал.

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