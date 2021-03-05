На юге Челябинской области сильные метели, водителей просят туда не ехать

Так выглядели дороги Челябинской области во время прошлой метели в конце февраля. Фото: региональный Миндортранс

В Челябинской области снова бушует непогода. В этот раз стихия обрушилась на южную часть региона. Из-за сильных метелей дороги оказались занесены снегом. Как сообщили в региональном Миндортрансе, сейчас основные силы дорожных служб борются с непогодой.

— Убедительно просим южноуральцев воздержаться от поездок в Карталинский, Варненский, Нагайбакский, Брединский, Кизильский и Агаповский районы области, — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Напомним, в конце февраля на Южный Урал обрушились сильные морозы и метели. В результате этого сотни машин оказались занесены снегом. Автомобилисты бросали свои транспортные средства на трассах, потому что невозможно было проехать. А этим воспользовались мародеры, которые снимали детали с оставленных без присмотра машин.

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