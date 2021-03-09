ФАС вернет экс-губернатору Борису Дубровскому 300 рублей госпошлины после решения Арбитражного суда Москвы

Вернут Дубровскому и госпошлину из бюджета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС о признании экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, «Южуралмост» и Министерство дорожного хозяйства и транспорта в картельном сговоре. Решение опубликовал Арбитражный суд Москвы 3 марта.

Иск подавали «Южуралмост» и Борис Дубровский. Суд признал незаконным нарушение закона «О защите конкуренции» в отношении этих участников, а также в том, что миндортранс и «Южуралмост» договорились о преимуществе для компании в торгах.

Суд постановил взыскать с ФАС в пользу Бориса Дубровского расходы по госпошлине в 300 рублей, а также возвратить ему из федерального бюджета госпошлину 5700 рублей. «Южуралмосту» ФАС вернет госпошлину 3000 рублей.

ФАС может обжаловать решение суда в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, в октябре 2020 года Борис Дубровский обжаловал решение УФАС о штрафе по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозок ТКО.

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