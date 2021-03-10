В новом микрорайоне на северо-западе Челябинска построят поликлинику

В Парковый-2 переехало много молодых семей Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Между ЖК «Ньютон» и микрорайоном «Парковый-2» построят поликлинику, рассчитанную на 1800 посещений. Об этом сообщается в постановлении правительства Челябинской области.

Согласно документы, поликлиника будет располагаться в северо-западной части Челябинска в границах Новоградского проспекта, проспекта Героя России Евгения Родионова, улиц Татищева и Петра Сумина.

Строительство планируется завершить до конца 2023 года. На 2021 и 2022 годы в бюджете заложено по 3,1 млн рублей, на 2023 год — 3,3 млн рублей.

Отметим, что сейчас в «Парковом-2» нет своей поликлиники. Взрослые прикреплены к «тройке», малыши к детской поликлинике №1, филиалы которой разбросаны по всему городу.

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